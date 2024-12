Psa Italy ordina tre nuove gru elettriche per il terminal Vecon

Psa Italy ha ordinato tre nuove gru da piazzale totalmente elettriche, a zero emissioni, alte 35 metri, per movimentare i container dentro il terminal Vecon-Psa Venice di Venezia. Si tratta di un investimento complessivo da 8,5 milioni di euro e le tre gru (E-Rtg, electric rubber tyred gantry cranes) saranno operative entro il 2026. L'acquisto fa parte della prima tranche di investimenti strategici su equipment e infrastruttura pianificati per il terminal Vecon-Psa Venice e si aggiunge all'entrata in funzione di quattro nuove reach stacker (carrelli per la movimentazione dei container) con altre due in arrivo nel 2025. L'azienda ha inoltre realizzato lavori di rifacimento del piazzale del terminal e ha potenziato il sistema di stoccaggio delle merci refrigerate con nuove torri per lo stoccaggio dei container reefer e un incremento di 96 prese reefer, per rispondere alla domanda del mercato per il trasporto merci a temperatura controllata.

"Questa prima tranche di investimenti, pianificata nel 2024, fa riferimento al nostro impegno di oltre 80 milioni di euro annunciato a giugno del 2023, in occasione del rinnovo della concessione del nostro terminal qui a Marghera" spiega in una nota Daniele Marchiori, general manager di Psa Venice-Vecon, sottolineando l'impegno del gruppo per la sostenibilità e l'innovazione.



