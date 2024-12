Processo Turetta, Corte d'Assise in camera di consiglio

La Corte d'Assise di Venezia è entrata in camera di consiglio per discutere e deliberare la sentenza per Filippo Turetta, il 23enne reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. L'udienza, la quinta, prevedeva inizialmente le repliche del Pm, delle parti civili all'arringa della difesa e l'eventuale controreplica, che però non ci sono state. Il presidente Stefano Manduzio ha quindi dichiarato chiusa la fase dibattimentale per l'entrata in camera di consiglio. La lettura della sentenza è prevista non prima delle ore 15. Filippo Turetta è presente in aula, così come il padre di Giulia, Gino Cecchettin.



