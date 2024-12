Maltrattava l'ex compagna, 'han fatto bene a uccidere Giulia'

"Ha fatto bene Turetta a uccidere la Cecchettin... andrò in galera sorridendo, ma ti faccio fuori". C'è anche questa frase tra quelle che un 40enne italiano, agli arresti domiciliari per maltrattamenti, avrebbe rivolto alla ex compagna durante due anni di violenze e continue minacce.

Il particolare è emerso dalle carte dell'inchiesta, dopo che il gip del Tribunale di Verona, su richiesta della Procura, ha eseguito nei confronti del 40enne l'ordinanza dei domiciliari, in sostituzione del divieto di avvicinamento alla donna emesso in un primo tempo.

All''indagato era stato anche applicato il braccialetto elettronico, ma nonostante ciò aveva continuato ad avvicinarsi all'ex compagna, della quale controllava ogni movimento attraverso una app installata sul telefono .



