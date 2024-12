Aggredisce madre che gli vieta l'alcol e poi polizia, arrestato

Un 27enne vicentino è stato arrestato per aver aggredito la polizia e prima la madre che gli aveva negato di assumere alcol visto il suo stato di alterazione. Gli agenti erano infatti intervenuti in un appartamento in città dove era stata segnalata una lite. Una donna ed il suo compagno hanno riferito ai poliziotti dell'atteggiamento particolarmente aggressivo del giovane e che al rifiuto della madre di concedergli delle bevande alcoliche, l'aveva strattonata per i capelli.

Il 27enne, in evidente stato di alterazione alcolica, ha opposto una forte resistenza fisica all'invito degli agenti di fornire i documenti per l'identificazione, iniziando poi a strattonarli e prendendoli a calci alle gambe. Vista la situazione i poliziotti hanno usato lo dello spray al peperoncino per bloccare l'esagitato che è stato portato in questura e arrestato per violenza a pubblico ufficiale.

Nella colluttazione, gli agenti hanno subito lesioni personali con prognosi di 10 giorni per diverse contusioni alle gambe.



