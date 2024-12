Veneto e E-R prime regioni per valore economico del sistema Dop

Il Veneto con 4,85 miliardi di euro e l'Emilia-Romagna con 3,87 miliardi si confermano prime regioni per valore economico del sistema delle Dop, seguite da Lombardia (2,58 miliardi) e Piemonte (1,64 miliardi). E' la classifica delle regioni stilata dal Rapporto Ismea Qualivita, dove seguono Toscana (1,36 milirsi), Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. L'area Sud e Isole cresce per il quinto anno consecutivo trainata da Sardegna (+19%) e Campania (+2,9%). Le quattro regioni del Nord-Est mostrano risultati stabili (-0,6% sul 2022) e rappresentano il 54% del settore Dop e Igp, con un valore che sfiora gli 11 miliardi; a frenare è soprattutto 'Emilia-Romagna (-2,4%), mentre crescono Friuli Venezia Giulia (+1,4%) e Veneto (+0,4%). Bene il Nord-Ovest (+1,5%) in cui la Dop economy vale 4,33 miliardi, trainato in particolare dalla Lombardia (+3,3% ); frenano il Piemonte (-1,2%) e la Liguria (-2,0%), sale invece la Valle d'Aosta (+3,2%). L'area Sud e Isole, sempre in crescita negli ultimi 5 anni, ha il risultato migliore in termini assoluti (120 milioni in più del 2022); a trainare è soprattutto la Sardegna (+19,0%).



