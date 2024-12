Scoperta e sequestrata una discarica abusiva nel vicentino

La Guardia di Finanza di Vicenza ha individuato e sottoposto a sequestro preventivo un'area utilizzata come discarica abusiva a Enego, dove erano stoccati oggetti e materiali rifiuti di vario genere.

In particolare sono stati individuati condizionatori d'aria, elettrodomestici di grande dimensione, apparecchi elettronici (Raee), motori elettrici, pneumatici, mobili o parti di mobili sia in legno che in metallo, bidoni con cavi elettrici, batterie, rottame ferroso, ex strumenti per antenne o ripetitori, cavi in rame e numerosissimi oggetti di uso comune.

I finanzieri della Tenenza di Asiago avevano notato la presenza di rifiuti in prossimità del centro abitato. Durante l'ispezione, assieme a personale del Dipartimento provinciale di Vicenza dell'Arpav, è stato denunciato il proprietario della zona per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, e sottoposta a sequestro preventivo d'iniziativa l'area, al fine di evitare ulteriori danni all'ambiente circostante.



