Piantedosi, a Venezia 120 nuovi agenti delle forze dell'ordine

Nell'area metropolitana di Venezia tra dicembre e gennaio "ci sarà un'immissione di nuove risorse, circa 120 unità di personale, tra le varie forze di polizia". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica cui ha preso parte in Prefettura a Venezia.

"E' solo uno step - ha aggiunto, parlando con i giornalisti - e proseguiremo l'anno prossimo nel sostegno al turnover e al ringiovanimento degli organici su tutto il territorio nazionale".

Sulla richiesta di presenza dell'esercito nelle strade della terraferma, avanzata dal sindaco Brugnaro, Piantedosi ha precisato: "Sottoporrò al collega Crosetto la richiesta nell'ambito del sistema Strade sicure. Ci sono anche dinamiche di turnazione tra i reparti, però per noi non c'è nessun problema. Abbiamo - ha poi puntualizzato - un concorso delle Forze armate che non deve essere sostitutivo del ruolo prevalente, affidato alle forze dell'ordine territoriali, che tale deve rimanere. Non va messo in discussione il concorso, che è stato rafforzato da questo governo, dei militari di Strade sicure - ha concluso Piantedosi - che fanno un lavoro molto apprezzato dai cittadini, anche e non solo in termini di rassicurazione".



