Nuovo ambulatorio specialistico all'Ospedale di Vittorio Veneto

E' stato inaugurato oggi il nuovo spazio dedicato all'attività ambulatoriale dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia maxillo facciale all'Ospedale di Vittorio Veneto. L'attività è stata finora svolta in spazi condivisi con altre Unità operative: la disponibilità di un ambulatorio specialistico, dotato di tutte le necessarie apparecchiature elettromedicali (sistema per chirurgia orale, elettrobisturi, lampada scialitica) consentirà l'implementazione degli interventi di chirurgia ambulatoriale in regime di day surgery in anestesia locale e l'esecuzione di un maggior numero di visite e controlli. In particolare, grazie all'acquisto dei dispositivi specifici, si potrà espletare anche tutta la chirurgia ossea dentale. "L'attivazione del nuovo ambulatorio specialistico - il commento del direttore generale, Francesco Benazzi - rappresenta un ulteriore passo avanti nell'ambito maxillo facciale.L'ospedale di Vittorio Veneto è sempre più punto di riferimento per le patologie oncologiche del distretto testa collo. A tutto il personale delle due Unità operative coinvolte va il mio più sentito ringraziamento per l'attività che ho visto crescere progressivamente in questi mesi e che, grazie al nuovo ambulatorio specialistico, sarà ulteriormente potenziata".

L'attività della Chirurgia maxillo facciale a Vittorio Veneto è partita a inizio anno, oltre che con le visite ambulatoriali, anche con sei posti letto dedicati nel reparto di day week surgery multidisciplinare.



