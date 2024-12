Il Manifesto per 'Venezia 2035', dieci anni per cambiare rotta

Trasformare Venezia, attraverso il dialogo con i cittadini, in un esempio di resilienza e sostenibilità ambientale ma anche un modello per altre città lagunari e costiere in tutto il mondo. È con questo obiettivo che, nell'ambito dell'Ocean Decade delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO e Acqua dell'Elba - Società Benefit hanno unito le forze per presentare il Manifesto per "Venezia 2035", il progetto di ascolto ed ingaggio del territorio per avviare iniziative specifiche che rendano Venezia una città più sostenibile entro i prossimi 10 anni, con lo sguardo puntato verso il futuro del nostro mare.

Il Manifesto sarà frutto di un processo di collaborazione e dialogo che ha ufficialmente preso il via durante il Workshop Tazébao - Manifesti Ambientali organizzato durante la terza edizione del Blue Friday, l'evento alternativo al Black Friday e amico del mare organizzato da Unesco-Ioca Venezia per trasformare il "venerdì più nero dell'anno" in un'occasione per salvaguardare e rigenerare l'oceano e, nello specifico, il Mar Mediterraneo, hotspot del cambiamento climatico che stiamo vivendo.

Il workshop ha visto la partecipazione attiva di cittadini, esperti e stakeholder che rielaborando in chiave moderna i tazébao, i tradizionali manifesti fatti a mano a tema sociale e politico, hanno condiviso riflessioni e creato proposte visive sul futuro sostenibile di Venezia, mettendo al centro il tema dell'acqua come risorsa vitale. Sono stati concepiti tre diversi scenari per Venezia nel breve (2025), medio (2035) e lungo termine (2100) che propongono una città che evolve in armonia con il suo ambiente lagunare, promuovendo il turismo sostenibile, l'uso di energia pulita, il miglioramento delle infrastrutture di filtraggio dell'acqua, e la transizione verso il trasporto acqueo elettrico.

Il Manifesto "Venezia 2035" intende quindi dimostrare come le comunità possano trasformare attivamente e positivamente le proprie città. Per Venezia, in particolare, l'obiettivo sarà implementare soluzioni e tecnologie avanzate per l'energia pulita, il trattamento delle acque e la mobilità sostenibile, inclusi vaporetti e barche a motore elettrico, oltre che promuovere la biodiversità endemica e lo sviluppo di strutture e bio-edilizia che rispettino e sfruttino le dinamiche delle maree, elementi chiave per il mantenimento dell'unicità della città.



