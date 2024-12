Aggredisce fratello ex fidanzata e i poliziotti,arrestato 33enne

La Polizia di Verona, nell'ambito di un intervento per violenza domestica, ha arrestato un colombiano di 33 anni che, dopo essersi recato a casa dell'ex compagna, ha colpito con una testata il fratello della donna e ha aggredito due agenti intervenuti.

L'uomo è finito in manette con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' stato bloccato a casa dell'ex fidanzata - una cittadina moldava di 24 anni - in evidente stato di alterazione a causa dell'abuso di alcol. Dopo aver aggredito il fratello 19enne ragazza, causandogli con una testata una ferita alla fronte, l'uomo è rientrato nella sua abitazione, per poi uscirne poco dopo brandendo due coltelli e minacciando nuovamente il giovane. Nonostante i numerosi tentativi di calmarlo, il malvivente ha colpito un poliziotto con un calcio in pieno volto, e ha poi sferrato calci e pugni contro gli altri agenti, causando lesioni al collo a uno di loro. Oltre all'arresto è stato denunciato per minaccia aggravata e lesioni personali e sanzionato amministrativamente per il reato di ubriachezza molesta.



