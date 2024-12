Aeroporto di Venezia si aggiudica il 'Best Customer Experience'

Nel corso della 15/a edizione dell'Airport Parking Network Event, appuntamento annuale al quale prendono parte i principali aeroporti a livello mondiale, svoltosi dal 24 al 26 novembre a Istanbul, l'aeroporto Marco Polo di Venezia ha ricevuto il riconoscimento "Best Customer Experience" per la qualità dei servizi dedicati all'utenza nell'ambito della gestione dei parcheggi dello scalo. Il dossier presentato dalla Marco Polo Park, società del Gruppo Save che si occupa della gestione dei parcheggi aeroportuali, ha superato la concorrenza dei 200 aeroporti che hanno partecipato all'evento. In particolare, la società Parking Network, ideatrice del premio, ha ritenuto molto efficace un progetto attivato all'inizio dell'estate scorsa: i passeggeri che hanno riservato il parcheggio ricevono, attraverso un sistema sviluppato da NaitecC srl - azienda del Gruppo - un messaggio di preavviso e assistenza per l'accesso al parcheggio scelto. Dall'avvio del servizio, sono oltre 25.000 i messaggi inviati dal sistema whatsapp.

Un'innovazione digitale che si accompagna alla comodità dei parcheggi dello scalo, che permettono tutti di raggiungere il terminal in pochi passi, e alla sicurezza garantita dall'inserimento di tutte le aree di sosta nel sistema di videosorveglianza dell'aeroporto. Per Monica Scarpa, amministratore delegato di Save "questo premio è un nuovo riconoscimento dell'impegno del gruppo per assicurare ai passeggeri la migliore esperienza di viaggio.

Un'attenzione sulla quale si focalizza l'attività di un gruppo di professionisti dedicati, con gli obiettivi di progettare, implementare, monitorare e migliorare azioni volte all'eccellenza dei nostri servizi".



