Due incendi nella notte e stamani nel veronese

Due incendi sono divampati la scorsa notte in provincia di Verona, a Cerea e Villafranca, interesando alcune abitazioni ma senza coinvolgere persone.

A Cerea le fiamme nella notte hanno interessato un appartamento al primo piano, e al termine delle operazioni dei pompieri l'abitazione è stata dichiarata inagibile. Alle ore 7.30 il secondo intervento, a Villafranca di Verona, per un incendio al piano terra di uno stabile in ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per spegnere gli ultimi focolai ancora attivi e mettere in sicurezza il palazzo. Sconosciute al momento le cause dei due incendi.





