Donna precipita in un burrone e muore nel Vicentino

Una donna è precipitata in un burrone ed è morta lungo un sentiero nel Comune di Canove (Vicenza). A perdere la vita una cinquantenne, che in quel momento era in escursione nella zona della valle del Bisele, percorso che in alcuni punti si trova a strapiombo nella zona dell'Altopiano di Asiago.

A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti. Tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino e un elicottero del Suem 118.



