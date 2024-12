Affittano B&B poi lo occupano, incubo alla periferia di Padova

Ristrutturano un appartamento e vi aprono un alloggio turistico, ma gli ultimi clienti non se ne vanno più via e, anzi, occupano i locali allacciandosi abusivamente alle utenze. Accade - riferiscono i quotidiani locali - in un comune alla periferia di Padova, Pontevigidarzere, dove l'abitazione è occupata da una trentina di persone dal 16 ottobre scorso.

Finora inutile la denuncia presentata dal proprietario, che in un primo momento aveva chiamato un pattuglia di carabinieri, che erano riusciti a far desistere gli occupanti. Il gruppo è però rientrato forzando le serrature, e si è allacciato alle utenze di alcuni vicini.

"Temiamo anche per chi vive - afferma il proprietario - negli appartamenti vicini. L'altra sera hanno probabilmente fatto fuoco in una delle stanze, c'era un forte odore di fumo, credo abbiano cercato di scaldarsi, visto che abbiamo staccato il gas.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, c'è il rischio che diano fuoco alla casa. Pensavo con la locazione breve o turistica di non andare incontro a problematiche e invece mi sono ritrovato in un incubo. Auspico che le istituzioni si muovano quanto prima, perché ho capito che non c'è altra scelta".



