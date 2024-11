Venezia dedica una strada a Lucio Quarantotto, autore di Bocelli

Il Comune di Venezia ha dedicato nel centro di Mestre una 'calle' al cantautore e compositore Lucio Quarantotto, autore di testi per interpreti come Franco Battiato, Caterina Caselli e Andrea Bocelli, tra cui la hit "Con te partirò", e morto nel 2012 a 57 anni.

La calle intitolata a Quarantotto si trova a poca distanza dal centro culturale mestrino intitolato al pittore Luigi Candiani e da un parco che porta il nome del pittore e architetto Giuseppe Urbani de Gheltof. "Tre uomini - ha affermato l'assessora comunale alla Toponomastica, Paola Mar - che hanno concepito l'arte e la cultura in modi e forme diverse, dando grande valore alla nostra città".

Alla cerimonia erano presenti la figlia di Lucio Quarantotto, Regina, e la nipote Clara, che ha letto il testo della canzone "Pace & Guerra" del cantautore veneziano.



