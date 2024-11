Troppi avventori con precedenti, sospesa licenza a bar trevigiano

Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto per la durata di sette giorni la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar di Pederobba, che nell'ultimo periodo era diventato un abituale punto di ritrovo di persone con precedenti già note alle forze dell'ordine Il provvedimento è stato emesso a seguito di diversi controlli amministrativi dei carabinieri, che hanno evidenziato come il bar fosse frequentato da persone che avevano appunto precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, oltre che in materia di armi e di stupefacenti.

Le indagini effettuate dall'Arma, inoltre, hanno consentito di accertare come l'esercizio pubblico, recentemente, fosse stato più volte teatro di liti, disturbi al vicinato e molestie degli avventori.



