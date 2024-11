Tredicesime, Cgia: in arrivo 59,3 miliardi, 14,5 al fisco

Sono in arrivo a 35,7 milioni di italiani (16,2 pensionati e 19,5 dipendenti) 59,3 miliardi di euro per le tredicesime, ma, secondo la Cgia 14,5 sono prelevati dal fisco.

I primi a riceverla saranno i pensionati e nelle settimane successive anche i dipendenti pubblici e quelli privati. Il Mef stima in 4,6 milioni i lavoratori dipendenti che oltre alla tredicesima avranno anche il bonus di Natale di 100 euro netti e che interessa solo i lavoratori con redditi medio-bassi ovvero a chi ha un reddito non superiore a 28mila euro e con almeno un figlio a carico. Inoltre non bisogna avere un'imposta lorda su redditi di lavoro dipendente il cui importo sia superiore alle detrazioni (da lavoro) spettanti. Con la tredicesima, riceveranno un bonus di Natale di 154,94 euro circa 400mila anziani che, in linea di massima, percepiscono un trattamento pensionistico non superiore all'importo minimo.

Rispetto al 2023, l'ammontare netto delle tredicesime è incrementato di 4,1 miliardi perchè la platea dei dipendenti è aumentata di 221mila lavoratori e di 99mila quella dei pensionati. Ed anche perchè il monte salari è salito rispetto al 2023 e questo è riconducibile, in larga misura, al fatto che alcuni contratti di lavoro sono stati rinnovati.



