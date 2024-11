Nasce a Mestre una stanza 'sos' per i gatti in difficoltà

E' stata inaugurata a Forte Marghera una nuova sede dell'Enpa di Venezia, uno spazio aperto questo pomeriggio al Padiglione 47 e affidato dal Comune di Venezia, attraverso la Fondazione Forte Marghera, all'Ente Nazionale Protezione Animali: una novità assoluta in Italia che vede nel suo interno una stanza denominata "Sos", realizzata con il supporto di Enel.

La "Stanza Sos" nasce con l'obiettivo di accogliere, su segnalazione del Comune, i gatti bisognosi di cure e assistenza a seguito di sopravvenute difficoltà delle famiglie proprietarie degli animali. Lo spazio sarà non solo un punto di riferimento per accogliere e custodire temporaneamente i gatti, ma anche un luogo dedicato alla sensibilizzazione e all'educazione della cittadinanza.

Tra gli obiettivi: promuovere buone pratiche per l'adozione, educare i più piccoli sull'importanza del rispetto degli animali e fornire alle famiglie informazioni utili sulle normative contro l'abbandono e sui servizi di supporto disponibili sul territorio.



