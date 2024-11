Il programma Young Leaders Italia-UK parte dalla Farnesina

È partito a Roma, dalla Farnesina, il programma degli 'Young Leaders Italia-UK': un progetto nato con il 'Memorandum of Understanding' sottoscritto dai Governi italiano e britannico a Londra nell'aprile del 2023 per aumentare le connessioni tra le nuove generazioni dei due Paesi e costruire la leadership del futuro. Lo ha fatto sapere il ministero degli esteri.

I dieci giovani selezionati per il 2024 resteranno a Roma fino a venerdì e visiteranno, fra gli altri, l'Unità di Crisi, la collezione di arte contemporanea della Farnesina, il Parlamento e la sede dell'Esrin (Centro europeo per l'osservazione della Terra) a Frascati. Prenderanno inoltre parte ai lavori del Forum di Pontignano organizzato dall'Ambasciata britannica a Roma, a Villa Wolkonsky.

Lo scorso ottobre si è chiuso il bando per la selezione dei partecipanti all'edizione 2025 del programma, selezionati dall'Ambasciata d'Italia a Londra e dall'Ambasciata britannica a Roma.

I vincitori verranno annunciati a Venezia, a gennaio 2025, dall'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, e dal suo omologo britannico.



