Il governatore di Odessa in Italia per accordi con Venezia

Una delegazione della regione di Odessa (Ucraina), guidata dal governatore Oleg Kiper, si è recata stamani in visita a Venezia, nell'ambito di un piano di collaborazione che il presidente Volodymyr Zelenskyy ha condiviso con gli altri Paesi europei, tra i quali l'Italia.

Nella giornata di ieri, il vicegovernatore della regione Odessa, Sergii Kropyva ha rinnovato a Palazzo Balbi l'intesa siglata nel 2009 con la Regione Veneto, mentre Kiper incontrerà il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, tra le altre cose per rinnovare la collaborazione per la protezione delle zone Unesco delle relative città siglata nel 2023, che a oggi non può "andare come previsto, perché dobbiamo fare fronte a continui attacchi russi - ha spiegato - e la Russia, che fa parte dell'Unesco, non rispetta gli accordi internazionali".

Kiper ha quindi ricordato nel corso di un incontro con la stampa la volontà di sottoscrivere un patto con altre città portuali europee, che "deve portare benefici a entrambe le parti". L'obiettivo ultimo, ha precisato, è "la collaborazione dal punto di vista delle infrastrutture portuali. Circa 90 milioni di tonnellate di beni sono state passate attraverso i porti di Odessa nell'ultimo periodo, 50 milioni dei quali erano grano - ha precisato -, e possiamo che una collaborazione sull'utilizzo di questi porti possa essere d'interesse anche per l'Italia".

A oggi comunque, ha concluso Kiper, "ogni aiuto che possiamo ricevere è senza prezzo, soprattutto per le emergenze che nascono ogni giorno".







