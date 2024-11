Cocaina, eroina e crack in casa per oltre 25mila euro, arrestato

La Polizia locale di Vicenza, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e dopo un attento periodo di pedinamento, ha arrestato un 35enne per detenzione spaccio di sostanza stupefacente per un valore complessivo stimato in 25mila euro.

Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato 15 ovuli di cocaina pura del peso di 163,48 grammi, 7 dosi singole di cocaina del peso di 10 grammi, 19 dosi di crack del pero di 12,93 grammi, mezzo ovulo e due dosi di eroina del peso di 8,62 grammi.

Da alcuni consumatori, gli agenti hanno appreso che la compravendita illecita avveniva da tempo, in alcuni casi da mesi, con esborsi che un consumatore di eroina ha quantificato in 20 euro al giorno per circa 4.200 euro.



