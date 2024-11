Calcio: Nicola 'orgoglioso della vittoria, era gara difficile'

Nicola è contento. E non potrebbe essere altrimenti: vittoria in uno scontro diretto e sorpasso.

"Un risultato che ci riempie di orgoglio - ha detto a fine gara - frutto dell'ottimo lavoro anche di questi cinque giorni. Una partita difficile, ma la squadra ha risposto molto bene. Non è facile trovare il gol con squadre che lottano come noi per la salvezza. Il nostro compito è quello di cercare e trovare soluzioni".

Una grossa mano è arrivata dalla panchina: "Cerco di dare minutaggio anche a chi gioca meno. E spetta a chi entra dare una risposta. Oggi Felici ha fatto molto bene: deve continuare a lavorare così". Le scelte a sorpresa con Lapadula in campo? "Era la partita giusta per lui, ma questa soluzione consente anche a Piccoli di non giocare solo spalle alla porta e rifiatare un po'".

Il portiere? "Non è detto che poi le cose cambino. È un ruolo importante: servono energie e strafottenza perché poi la squadra ne guadagna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA