Blitz della polizia di Padova in locale notturno, chiuso per 45 giorni

La Polizia di Padova ha sospeso per 45 giorni, su disposizione del questore Marco Odorisio, la licenza al titolare di un locale pubblico a Santa Giustina in Colle, a causa di una situazione di pericolosità sociale per reati all'interno del circolo.

In particolare, nella notte di domenica scorsa è stato svolto un "blitz" con 50 agenti della Polizia Amministrativa, Squadra Mobile, Ufficio Volanti, Polizia Scientifica, Unità cinofila, a causa di episodi violenti verificatisi anche di recente. I poliziotti sono entrati nel locale alle ore 3.30 iniziando a verificare le condizioni di sicurezza, il rispetto delle norme sull'afflusso dei clienti, la regolarità del personale e delle autorizzazioni.

I cani antidroga hanno trovato abbandonati per terra alcuni "spinelli artigianali" appena confezionati, cinque dosi di hashish, un contenitore con 30 grammi della sostanza e una pasticca si "ecstasy rosa". Addosso a un minorenne è stato trovato un tirapugni. La capienza massima del locale, di 1.024 persone, era stata superata di oltre 200, per cui i Vigili del Fuoco hanno sospeso il certificato di prevenzione incendi.

Per le irregolarità riscontrate verranno elevate multe per 15.000 euro e la denuncia del titolare per la violazione delle prescrizioni della licenza. All'uscita sono stati identificati oltre 200 giovani, tra i quali diversi con precedenti di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di stupefacenti, rapina, porto abusivo di armi, lesioni, minaccia danneggiamento e rissa. Nella fase di deflusso dei clienti, i poliziotti sono dovuti intervenire anche per sedare una lite tra due ragazzi di 19 e 28 anni, allontanando due gruppi giunti per dar manforte ai litiganti.



