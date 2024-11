Al corteo di Mestre uno striscione contro violenza sulle donne

Uno striscione con la scritta "Stop alla violenza contro le donne" ha guidato a Mestre (Venezia) il corteo di Cgil e Uil in occasione dello sciopero contro la manovra di bilancio. Oltre alla manifestazione veneziana - 7.000 partecipanti, secondo gli organizzatori - che ha attraversato il centro della terraferma, i sindacati hanno organizzato cortei in tutte la province del Veneto.

Nel corso della manifestazione sono stati ricordati i dati sulla crisi economica nel veneziano, dove le aziende attive sono passate 25.159 del 2021 a 24.954 nel 2023; le domande di Naspi da 34.988 nel 2021 a 43.861 nel 2023; la cassa integrazione in aumento dal primo semestre 2023 allo stesso periodo 2024 da 1.059.000 a 2.363.000 ore, con una crescita del 123%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA