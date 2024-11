A Trieste il Cirque du Soleil nel 2025, venduti 10mila biglietti

Il Cirque de Soleil arriverà per la prima volta in assoluto a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio con il suo spettacolo Alegria - In a New Light per un totale di 40 rappresentazioni nell'area scoperta del Silos, che affaccia sul Porto Franco Vecchio.

Una operazione dunque artistica ma anche di rigenerazione urbana, Il Grand Chapiteau, ovvero il grande tendone del circo, illuminerà lo skyline di Trieste e, nelle intenzioni, diventerà il fulcro di una rinascita urbana, attirando in zona migliaia di spettatori.

Coop Alleanza 3.0 ha messo gratuitamente a disposizione il grande spazio che si trova tra gli edifici del Silos (che non saranno utilizzati) e l'area del Porto Franco Vecchio, e ha concordato anche con i futuri proprietari dell'area, la società austriaca Schwarzer Felsen, che gli spazi rimarranno a disposizione, alle medesime condizioni, anche nel caso in cui la compravendita sia già stata conclusa al momento della manifestazione.

"Ci stava a cuore rendere disponibile quell'area perché abbiamo inteso che, altrimenti, sarebbe stato complicato organizzare l'evento in città, dettaglio che crediamo sia davvero valorizzante per Trieste" ha detto Milva Carletti, Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0 ringraziando l'amministrazione comunale che ha agevolato l'operazione.

"Ci auguriamo che la presenza del Cirque du Soleil rappresenti il primo passo della rinascita del Silos, non possiamo dimenticare tutte le persone che, in questi anni, tra quelle mura hanno trovato un rifugio, per quanto precario" ha aggiunto, annunciando che la cooperativa sta studiando iniziative per le strutture di accoglienza della città. "Ci auguriamo che aver identificato una location così inserita nel centro cittadino, moltiplichi ulteriormente l'attenzione e l'appeal di questa operazione" ha spiegato Francesco Mario Granbassi, presidente del teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che ha lavorato all'operazione insieme alla cooperativa, a Alveare Produzioni e Vivo Concerti, convinto che arriveranno "spettatori da tutto il centro Europa". Al momento sono già 10mila i biglietti venduti per lo spettacolo che oltre Trieste, in Italia toccherà Roma e Milano



