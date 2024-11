Venezia: Zampano operato alla mano, in dubbio per Bologna

Eusebio Di Francesco si lecca le ferite della doppia sconfitta interna consecutiva con Parma e Lecce, avversarie dirette nella lotta salvezza e deve pure fare i conti con l'infortunio di Zampano, che è stato sottoposto a un intervento di riduzione e osteosintesi per la frattura scomposta del quarto metacarpo della mano sinistra. Il suo impiego - con un tutore - dipenderà dal via libera dello staff medico.

In vista dell'anticipo del sabato sera a Bologna, sulle fasce avanzano le candidature di Haps e Candela, mentre Bjarkason, ormai pienamente recuperato, estende le opzioni degli esterni offensivi. Davanti, fiducia in Pohjanpalo e Oristanio, capaci di creare tante palle gol e di mettere in difficoltà le difese avversarie, ma anche troppo poco concreti sotto porta: Gytkjaer e Raimondo scalpitano per dare un contributo non solo negli spezzoni finali di gara, mentre Yeboah continua a essere oggetto misterioso, con grandi doti fisiche e di palleggio, ma poco inserito negli schemi offensivi.



