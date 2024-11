Piazza San Marco, lavori portano alla luce base torre medievale

I resti del basamento di quella che era probabilmente un torre tardomedievale, antecedente la costruzione di Palazzo Ducale, sono venuti alla luce a San Marco a Venezia durante il restauro dei 'masegni' della piazza. Si tratta di una struttura quadrangolare in mattoni, di 4 metri per 25 di lato, scoperta dagli archeologi in quella è definita la 'piazzetta San Marco', in corrispondenza del centro della facciata del palazzo dei Dogi. Le fondazioni arrivano 170 centimetri di profondità, prima di arrivare alla palafitta in legno che sostiene l'intera Venezia.

L'ipotesi è che si trattasse della base di una torre duecentesca, forse facente parte dell'antico 'Castrum' di cui parlano fonti archivistiche, senza descriverne i dettagli. La scoperta è avvenuta pochi giorni fa, durante i saggi del terreno che la Soprintendenza di Venezia esegue nei cantieri del Comune aperti da tempo per il restauro dei masegni dell'area marciana



