Incendio danneggia stabile nel Veronese, nessun ferito

Uno stabile di due piani a Villafranca di Verona ə stato gravemente danneggiato da un incendio divampato questa notte. Non risultano persone coinvolte nel rogo. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando alcuni passanti hanno notato le fiamme uscire da una finestra al primo piano ed hanno allertato i soccorsi. I Vigili del fuoco, arrivati da Verona e dal distaccamento volontari di Villafranca con 4 mezzi e 14 operatori, hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, che stavano interessando gli appartamenti e il tetto in legno, evitando che le si propagassero agli edifici confinanti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 7 con il minuto spegnimento degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dello stabile che ha subito ingenti danni ed è stato dichiarato inagibile.



