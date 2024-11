In Consiglio Veneto un minuto di rumore contro femminicidio

Un minuto di rumore, con le mani che battono sui tavoli, stamane in Consiglio regionale del Veneto, contro i femminicidi.

A chiederlo è stato il presidente Roberto Ciambetti in apertura dell'incontro "Il silenzio delle innocenti' - racconti, iniziative e progetti contro la violenza sulle donne" alla presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023.

"La lotta più dura è quella che si svolge nell'intimo delle coscienze - ha detto Ciambetti citando Pasolini - per questo abbiamo bisogno di una informazione sempre più incisiva perché il nemico è sempre forte grazie al silenzio e all'ignoranza".

Ciambetti ha invocato il rispetto ricordando che "la violenza è alla base del femminicidio sempre più diffuso specie in ambito familiare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA