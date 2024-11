Faloria e Cristallo, 30 novembre parte stagione invernale di sci

L'impianto sciistico Faloria è pronto per l'avvio della nuova stagione invernale di Cortina d'Ampezzo. L'apertura è prevista per sabato 30 novembre, con chiusura fissata per domenica 4 maggio. Nella Ski Area Faloria-Cristallo si scia su dieci piste: Faloria normale, Tondi di Faloria, Vitelli Alta, Canalone Franchetti, Vitelli Bassa, Stratondi, Slittone, Bigontina, Monti-Zardini, Scoiattolo. Le piste sono servite da sette impianti: la Funivia Cortina-Faloria, la sciovia Faloria-Tondi e cinque seggiovie (Vitelli Tondi, Rio Gere-Pian de Ra Bigontina, Bigontina-Costa Faloria, Rio Gere-Son Forca e Padeon-Son Forca).

Dal 30 novembre saranno quindi aperte la funivia Faloria, la seggiovia Vitelli e la pista Tondi. Dal centro di Cortina con la funivia è possibile raggiungere, in una decina di minuti, il Rifugio Faloria, a quota 2.120 metri.

Nella Ski Area sono presenti altri 4 rifugi (Capanna Tondi, Pista Bar Pian Bigontina, Rio Gere e Son Forca) ed operano nell'area diverse scuole sci. Ricca anche la proposta di eventi.

Nell'ambito di "Cortina Fashion Week" (6-8 dicembre 2024), sarà allestito, all'arrivo della funivia presso il Rifugio Faloria, il "Faloria Ski Village" dove gli sciatori e gli appassionati potranno testare le ultime attrezzature del settore. Il 7 e l'8 dicembre serata con il DJ set firmato Rosadira Festival. Il 14 dicembre la pista Tondi del Monte Faloria ospita la Coppa del Mondo di Snowboard in notturna sulla pista tracciata per lo slalom gigante parallelo.

Tutti i servizi e gli impianti di risalita sono alimentati con energia verde nell'ottica della sostenibilità ambientale.





