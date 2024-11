Chiuso minimarket a Padova, avventori con precedenti

La questura di Padova ha sospeso la licenza per 20 giorni di un minimarket di Padova in seguito ai controlli che hanno accertato la presenza di molte persone ritenuti socialmente pericolosi.

Alla base della decisione del questore Marco Odorisio la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di disturbo oltre che di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, visto che è stata constatata, infatti, la presenza di stranieri, anche irregolari, e verificate attività illecite come lo spaccio di droga. Tra l'altro, in un controllo, gli agenti oltre ad accertare che il locale aveva sforato l'orario di chiusura, hanno trovato otto nigeriani sei dei quali con precedenti per droga, immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale. Due degli stranieri, inoltre, erano irregolari in Italia. Altri avventori invece erano già noti alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Così è scattata la sospensione della licenza per 20 giorni al gestore, un 49enne nigeriano.



