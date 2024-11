Verona con Job&Orienta 'capitale' della formazione e lavoro

Verona per quattro giorni capitale italiana della formazione e del lavoro: si è aperta questa mattina la 33/a edizione di Job&Orienta, il salone internazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che ha scelto come focus "Persone, cultura, tecnologie.

Per un nuovo Umanesimo europeo", per raccontare come il mondo della scuola e del lavoro siano già attraversati dall'impatto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale.

All'inaugurazione ufficiale del Salone erano presenti Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito e Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, che durante il loro intervento hanno evidenziato l'impegno del governo per questi temi.

La manifestazione è promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nelle quattro giornate un'ampia area espositiva e un fitto calendario di appuntamenti offriranno spazi di dibattito e confronto con momenti di aggiornamento e formazione.

Sono numeri record quelli dell'edizione 2024: più di 420 le realtà presenti nella rassegna espositiva, tra cui 7 Ministeri, 19 Regioni e numerose altre istituzioni locali e nazionali, 140 accademie e università (di cui 30 atenei stranieri), scuole, enti di formazione professionale, Its-Istituti tecnologici superiori di tutta Italia, agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e sindacati ed imprese.



