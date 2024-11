Trasporta droga in auto con figlio di 5 anni, arrestata

Trasportava droga e per non destare sospetti in auto aveva con sé il figlio piccolo di 5 anni. In manette è finita una trentenne cittadina marocchina residente della provincia di Padova.

Gli agenti della Squadra Mobile l'hanno vista transitare nel Comune di Tribano con al seguito il figlio, seduto in seggiolino. Nascosta in un incavo al di sotto dell'automobile è stata trovata una busta con due ovuli di eroina, per circa 15 grammi, e un bilancino di precisione.

Il bambino, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, è stato affidato a terzi e la donna è stata portata in Questura per ulteriori accertamenti. Secondo l'ipotesi investigativa, le piccole cessioni venivano effettuate più volte nel corso della settimana.

La donna è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposta a rito direttissimo.



