Nuova opera Land Art in Veneto dedicata al Giubileo 2025

"Giubileo 2025" è il titolo e il tema dell'ultima performance di Land Art dell'artista Dario Gambarin, realizzata a Castagnaro, in provincia di Verona, su un campo di 25mila metri quadrati, senza segni precedenti sul terreno, con trattore, aratro ed erpice rotante.

L'artista - già noto per altre performance sul suo terreno veronese - si è ispirato al logo ufficiale del Giubileo 2025 aggiungendo la sigla "Ihs" (Gesù Salvatore degli Uomini) motto adottato dalla Compagnia di Gesù, onorando Papa Francesco per aver indetto il Giubileo con la bolla Spes non confundit, e la scritta "Pax", invocazione alla pace per le guerre in corso.

Gambarin ha realizzato in precedenza con le stesse modalità ritratti sulla terra di numerose personalità, tra cui Barack Obama, Papa Francesco, Donald Trump, Kamala Harris e Nelson Mandela, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, e altre opere su temi ambientali, ecologici e storici.



