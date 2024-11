Confindustria Veneto, al via consultazioni per nuovo presidente

È stata costituita la Commissione di designazione per il rinnovo della presidenza di Confindustria Veneto, sulla base di quanto comunicato dai collegi speciali dei probiviri delle associazioni territoriali.

La Commissione è composta da Luca Businaro (Belluno Dolomiti), Giulia Faresin (Vicenza), Giulio Pedrollo (Verona), Alberto Zanatta (Veneto Est). A essa è affidato il compito di svolgere in via riservata la consultazione, con l'obbligo di ascoltare tutti i componenti del Consiglio di Presidenza della Confindustria Regionale, formato dal presidente uscente, dai presidenti delle Associazioni socie, della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, con l'obiettivo di indicare la candidatura attraverso una relazione finale di sintesi delle valutazioni sul candidato prescelto, indicando la dimensione del consenso raggiunto.

Per svolgere i propri lavori i commissari avranno tempo fino al 27 gennaio, giorno in cui è convocato il Consiglio di Presidenza che eleggerà il nuovo Presidente, in sostituzione di Enrico Carraro.



