Pensionato travolto e ucciso da un'auto nel Vicentino

Un ciclista di 86 anni, residente a Bassano del Grappa (Vicenza), è morto a causa delle ferite riportate in un investimento a Rosà, altro comune del comprensorio bassanese.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, Prospero Magaldi, ex dipendente delle Poste Italiane, stava rientrando a casa quando per cause in corso di accertamento è stato investito da una vettura. Molto violento l'impatto, con il pensionato sbalzato in avanti per diversi metri, dopo aver infranto il parabrezza con il capo.

Il primo a soccorrere l'uomo, le cui condizioni sono apparse subito disperate, è stato lo stesso automobilista che ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine: sul posto un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale San Bassiano, i cui sanitari hanno prestato al ciclista le prime cure di rianimazione sul posto per poi trasportarlo nel nosocomio del Grappa, dove nelle ore successive è avvenuto il decesso, senza che riprendesse conoscenza.



