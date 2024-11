"A marzo chiuderemo i lavori della pista di bob a Cortina che sarà pronta per le prossime Olimpiadi 2026". Il sottosegretario alle Infrastrutture Alessandro Morelli lo ha assicurato intervenendo alla 26esima edizione di 'Italia direzione Nord' in corso a Milano.

"È un grande risultato - ha aggiunto - sul quale abbiamo investito molte energie superando le critiche di chi riteneva impossibile realizzare la struttura in così breve tempo".





