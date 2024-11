Inaugurato 'Parco Giulia Cecchettin' nel Comune di Venezia

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne, il Comune di Venezia ha intitolato a Giulia Cecchettin un parco, situato nella frazione di Chirignago, in terraferma.

"Questo è un gesto simbolico - afferma il sindaco Luigi Brugnaro -, un primo passo per iniziare a lavorare insieme e costruire una cultura del rispetto e della responsabilità. Un passo che dobbiamo compiere tutti, uniti, a partire da noi uomini, per dimostrare che parità di genere ed equità non sono solo belle parole ma risiedono in azioni concrete e gesti quotidiani. Perché Giulia non sia dimenticata mai, per dire basta alla violenza di genere".

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Vigonovo (Venezia), Luca Martello, e lo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto.



