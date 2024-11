Calcio: Di Francesco, "partita assurda, dominata e persa"

"E' stata una partita assurda, sono veramente amareggiato e incazzato. C'è stato un dominio in lungo e in largo, questa è l'assurdità del calcio, solo chi non riesce a vedere e si tappa gli occhi può criticare questa squadra: è mancata solo nel concretizzare". E' quanto dichiarato, in conferenza stampa, da Eusebio Di Francesco commentando la gara persa in casa contro il Lecce.

"C'è frustrazione perché abbiamo dominato per 70 minuti senza concedere un tiro in porta agli avversari e poi alla prima occasione siamo stati puniti - ha aggiunto -. Ci abbiamo messo il palleggio, la voglia e fa davvero incazzare che poi torniamo a casa a mani vuote. Non ci sto a passare per lo scemo che non prepara bene la partita, spiace per la contestazione, perché è immeritata sul piano del gioco, ci è mancato solo il gol.

Stasera non dormirò. Nell'ambiente c'è grande frustrazione ma dobbiamo ripartire subito dalla prestazione mettendo da parte il risultato ingiusto. Più guardo le occasioni e più impazzisco".





