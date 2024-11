Anna, arriva nei palasport Vera Baddie Tour 2025

Dopo il successo del suo primo tour nei club interamente sold out, che si concluderà l'1 dicembre 2024 a Roma, Anna si prepara a conquistare i palchi dei Palasport delle principali città italiane con otto date a novembre 2025.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, dopo la data zero di domenica 16 novembre 2025 al PalaUnical di Mantova, farà tappa sabato 22 novembre 2025 all'Unipol Forum di Milano. Seguiranno: mercoledì 26 novembre 2025 l'Unipol Arena di Bologna, venerdì 28 novembre 2025 il Mandela Forum di Firenze, domenica 30 novembre 2025 il Palapartenope di Napoli, martedì 2 dicembre 2025 il Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 4 dicembre 2025 la Kioene Arena di Padova. Il tour si concluderà sabato 6 dicembre 2025 all'Inalpi Arena di Torino.

I biglietti per le nuove date di Anna nei palasport saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 26 novembre 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 1 dicembre 2024 ore 11:00.

Artista femminile più ascoltata dell'anno, Anna con la sua musica ha totalizzato 6 miliardi di stream, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 39 dischi di Platino e 8 dischi d'Oro. Un fenomeno senza precedenti che ha conquistato un'intera generazione, a colpi di hit e date sold out che l'hanno vista protagonista in estate nei principali festival e in autunno con il suo primo club tour.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA