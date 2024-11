Open Factory negli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona

Successo per la decima edizione di "Open Factory", iniziativa promossa da ItalyPost e Corriere della Sera con il Gruppo Nem e che ha visto il polo Aeroportuale del Nord Est organizzare percorsi dedicati per i 100 ospiti suddivisi tra Venezia, Treviso e Verona, i quali hanno avuto l'opportunità di conoscere il "dietro le quinte" della complessa macchina organizzativa aeroportuale che da gennaio ad ottobre ha gestito complessivamente circa 16 milioni di passeggeri.

"L'interesse del nostro Gruppo a partecipare alla manifestazione Open Factory - ha detto Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save - si motiva col piacere di far conoscere al territorio la complessità del lavoro sotteso alla conduzione ordinaria degli aeroporti da noi gestiti, di raccontare l'operatività di queste realtà così affascinanti nella loro complessità". L'evento per Marchi "costituisce anche l'occasione per rappresentare ai nostri ospiti il valore del Polo Aeroportuale del Nord Est, che si esprime nelle sinergie create tra Venezia, Treviso, Verona e, per le merci, Brescia, mantenendo nel contempo la specificità di ciascuno scalo".





