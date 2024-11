Finisce nel fosso con il motorino, 62enne morto nel Trevigiano

Un 62enne, di Zero Branco (Treviso), è morto dopo essere finito con il proprio ciclomotore in un fossato.

L'incidente è avvenuto ieri sera a Quinto di Treviso. L'uomo era alla guida di uno scooter Aprilia e stava percorrendo la strada in direzione Sant'Alberto di Zero Branco quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso autonomamente il controllo del mezzo, uscendo dalla carreggiata e impattando violentemente. Il decesso è avvenuto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Mogliano Veneto e Zero Branco per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La salma è stata messa a disposizione dei familiari. Sul posto anche i vigili del Fuoco e il Suem



