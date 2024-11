Verona presa d'assalto per i mercatini di Natale

Migliaia di visitatori ai mercatini di Natale a Verona. Scattato il piano del traffico della Polizia Locale con bus navetta dalla Fiera e la zona tra Cittadella e Corso Porta Nuova chiuso ai non residenti. Parcheggi del centro esauriti da mezzogiorno. Bus pieni e priorità sulle strade chiuese dagli agenti. In atto anche il deflusso dalla partita Hellas Verona - Inter dallo stadio Bentegodi. Il piano prevede zone di attesa in anse e spazi delimitati da new jersey e transenne. Per domani previsto il bis con altre migliaia di persone in arrivo a Verona.



