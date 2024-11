Tour Gianna Nannini debutta a Jesolo, viaggio rock con tante hit

Ha debuttato ieri sera al Palazzo del Turismo di Jesolo il Sei nell'anima tour - European leg, rock show di Gianna Nannini -prodotti da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys - che segnano il grande ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa.

"È sempre l'ora dell'inizio, condividere con tutti voi questo mio nuovo concerto sarà la cosa più bella che avrò provato nella mia vita - ha raccontato l'artista -. Salirò sul palco grazie a una grande produzione che mi ha consentito di realizzare il mio sogno, a cominciare da una band internazionale, con cui sento di toccare le stelle. Vi aspetto ad ogni unico irripetibile concerto".

Ieri sera a Jesolo il pubblico della rocker senese, che ha da poco festeggiato settant'anni, si è infiammato su hit del calibro di Fotoromanza, I maschi, Sei nell'anima, Meravigliosa creatura, America. Non sono mancati i successi estratti dall'ultimo album come 1983, Silenzio, Filo spinato e Io voglio te.

Sul palco con Gianna Nannini i musicisti internazionali Simon Phillips alla batteria, Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Milton McDonald alla chitarra, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e ai cori Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio.

Dopo il debutto a Jesolo, la leg indoor - già praticamente sold out - farà tappa anche a Milano il 12 e 17 dicembre (sold out), a Firenze il 13-14 (sold out) e 18 dicembre, a Torino il 16 dicembre, a Eboli il 20 dicembre (sold out) e a Roma il 21 dicembre (sold out). Gianna proseguirà poi il suo viaggio rock tra Italia, Germania e Svizzera calcando i palchi dei festival più importanti dell'estate 2025 con il 'Sei nell'anima - festival European leg 2025'.



