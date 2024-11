Scherma: Cdm Fioretto donne; Italia oro e argento a Tunisi

Martina Favaretto d'oro, Arianna Errigo d'argento. Comincia con una strepitosa doppietta la stagione del fioretto femminile azzurro in Coppa del Mondo, nella tappa che ha dato inizio al nuovo quadriennio olimpico per il gruppo del ct Stefano Cerioni. A Tunisi suona l'Inno di Mameli per il successo di Favaretto, vincitrice in finale nel derby italiano contro la sua capitana Errigo. La 23enne poliziotta veneta conquista così la quinta vittoria in carriera nel circuito iridato, mentre per la portabandiera dell'Italia ai Giochi di Parigi è il podio numero 59 in carriera. Numeri straordinari, che danno ulteriore significato al secondo posto di Arianna e all'affermazione di Martina, sancita dal verdetto di 15-5 in suo favore nell'assalto tra compagne della squadra medaglia d'argento a Parigi 2024.

La gara delle due azzurre è iniziata con le vittorie nel primo turno contro due polacche, Zurawska e Lachman. Nel tabellone da 32, derby azzurro per Errigo che ha superato 15-9 Erica Cipressa mentre Favaretto ha avuto la meglio sulla francese Recher per 15-3. Doppia sfida tutta in casa Italia negli ottavi di finale con la carabiniera lombarda che battuto Martina Sinigalia 15-8 e la veneta delle Fiamme Oro che si è imposta in rimonta su Francesca Palumbo 15-13. Le fiorettiste del ct Cerioni hanno proseguito la propria cavalcata nei quarti con le vittorie per Arianna Errigo sulla giapponese Ueno 15-8 e per Martina Favaretto sulla spagnola Marino 15-5, assalti che hanno regalato a entrambe la certezza del podio.

Nelle semifinali le due azzurre hanno proseguito la loro corsa con due vittorie molto nette: Errigo si è imposta 15-10 sulla polacca Wolczyk-Klimaszyk mentre Favaretto ha battuto 15-8 la canadese Harvey (medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024).

Si è arrivati così alla finale tutta italiana a Tunisi, che ha visto il successo - quinto in carriera in Coppa del Mondo - di Martina Favaretto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA