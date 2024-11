Premio Il Battello a Vapore 2024 a Stefano Bortolotti

Stefano Bortolotti con il romanzo Lo Sgnumfo e la cornucopia del mago egoista è il vincitore del Premio letterario Il Battello a Vapore 2024 dedicato alla letteratura per ragazze e ragazzi.

Classe 1992, Bortolotti, che ha presentato il suo romanzo al concorso con lo pseudonimo di Minerva, è triestino ma vive a Pordenone, ed è ingegnere dei materiali, autore e fumettista. Il Premio prevede la pubblicazione del romanzo vincitore nel catalogo de Il Battello a Vapore di Piemme.

"Sono emozionatissimo di ricevere questo premio in qualità di autore, ma soprattutto in qualità di lettore che si è formato sui libri de Il Battello a Vapore dall'infanzia" dice Bortolotti.

"Lo Sgnumfo è una coinvolgente fiaba moderna: Viola, la protagonista, è una bambina coraggiosa e intelligente che con la sua curiosità si avventura in una villa antica e misteriosa, in cui accadono sinistre sparizioni. È la villa della zia Mefelide Malabrogi! Quando Viola non si avventura nei meandri della villa legge L'isola del tesoro, ma la sua biblioteca personale, seppur povera, comprende Rodari, Tolkien e Dickens" spiega la motivazione della Giuria. "Lo stile del racconto è molto curato, la prosa è scorrevole e il lessico preciso. Ogni personaggio, poi, è ben caratterizzato: Tancredi con la sua età indefinibile, Mefelide Malabrogi, presentata come 'un'opulenta regina' tiranna e lo sgnumfo, una creaturina adorabile, golosa di latte e biscotti e dallo sguardo intelligente. Infine c'è il narratore, che è molto simpatico, ogni tanto sbuca tra le pagine e strizza l'occhio al lettore, con una battuta o un commento sui fatti narrati" sottolinea ancora la Giuria che nei mesi scorsi ha vagliato i 1056 manoscritti arrivati al premio nei mesi scorsi.

La cerimonia di premiazione, organizzata da Edizioni Piemme e Il Battello a Vapore in collaborazione con la Libreria Jolly del Libro di Verona, si è svolta il 22 novembre al Cineteatro San Massimo di Verona alla presenza dei cinque Giurati: Alessandro Gelso, Sara Bongiovanni, Claudio De Signori, Letizia Mazzanti e Alessia Gazzola.



