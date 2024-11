Violenza di genere: numeri in aumento nel Vicentino

Nel Vicentino crescono i casi di violenza, i cui dati complessivi riferiti al 31 ottobre 2024 hanno già superato quelli degli anni scorsi in diverse voci. E' quanto emerso oggi durante la presentazione dei dati, tenutasi nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Vicenza, sul tema "Sinergie per prevenire e contrastare la violenza di genere". Dalle statistiche emerge che il totale dei provvedimenti nei primi dieci mesi di quest'anno risulta essere 915, rispetto ai 874 dell'intero 2024, ai 755 nel 2023 e ai 660 nel 2021, a conferma di un trend in crescita che risulta inequivocabile.

Gli atti persecutori avevano già raggiunto alla fine di ottobre quota 163 (erano stati 154 in tutto il 2023, 131 l'anno prevedente e 119 nel 2021), 361 i maltrattamenti in famiglia (319, 312 e 300 rispettivamente negli anni precedenti) e 58 le percorse, rispetto ai 46 del 2023. Altro dato rilevante gli arresti in flagranza che nei primi dieci mesi dell'anno in corso sono raddoppiati passando dai 16 del 2023 (erano stati 6 nel 2021 e 11 nel 2022) a 32 di fine ottobre, un numero destinato a crescere a fine dicembre prossimo. Altra crescita consistente riguarda l'applicazione del braccialetto elettronico che è via via aumentato con 20 casi nel 2021, 23 nel 2022 e 39 nel 2023, mentre a 31 ottobre era già a quota 66, così come pure le denunce in stato di libertà.



