Sventa furto a Venezia e viene picchiato dai borseggiatori

Si accorge che alcuni malcapitati hanno preso di mira un ignaro turista in centro storico a Venezia, nei pressi di San Marco, per borseggiarlo, avvisa il povero viaggiatore e viene riempito di botte. La vittima del pestaggio, come riportano i quotidiani locali, è un barista 28enne. Saddik Simometti che in quel momento, poco prima dell'ora di pranzo di ieri, si stava recando sul posto di lavoro.

I borseggiatori, probabilmente infastiditi per l'intervento del ragazzo, di origini straniere. lo hanno inseguito, gli hanno spruzzato contro lo spray al peperoncino e poi l'hanno colpito al volto con violenza, all'altezza dell'occhio, prima di darsela a gambe.

Sul fatto, ora, indagano i carabinieri di Venezia, entrati in possesso dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza di zona. A loro il compito di risalire all'identità degli aggressori, persone note che vivono di espedienti. Il 28enne, invece, è stato portato all'ospedale lagunare con un'imbarcazione dell'Ulss 3, per ricevere le medicazioni del caso.



