Rapina un volontario e aggredisce carabinieri

Un 25enne marocchino è stato arrestato in flagranza di reato daiCarabinieri di Verona con l'accusa di rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, destinatario di un provvedimento di espulsione, ha aggredito un 67enne romeno che lavora per conto di un'associazione benefica ai mercatini di Natale di via Pallone, al quale è stato strappato di mano il telefono.

In aiuto della vittima è intervenuto un 31enne veronese che aveva assistito alla scena. La rabbia del rapinatore si è rivolta quindi contro il giovane, che è stato spintonato e fatto cadere ed a cui l'aggressore ha provato a rubare il borsello che portava a tracolla. Dopo un breve parapiglia, il malvivente si è allontanato, venendo raggiunto a poca distanza da due carabinieri in borghese, liberi dal servizio e richiamati dalle grida delle vittime.

Solo con l'ausilio di due pattuglie dei carabinieri arrivate di supporto hanno permesso di bloccare l'uomo, che ha colpito con pugni, calci e spintoni i militari, sputando anche loro addosso. L'arrestato ha continuato a dare in escandescenze anche in caserma, opponendosi violentemente anche alle procedure di identificazione. Il giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l'arresto e condannato il 25enne a sei mesi di reclusione con pena sospesa ed applicazione della misura cautelare del divieto di dimora a Verona.



