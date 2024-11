Salvini, la priorità è avere candidato Lega a guida del Veneto

"La priorità nostra è questa, certo" ossia di avere comunque un candidato della Lega alla guida del Veneto alle prossime regionali. L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale del suo partito.

Salvini ha ribadito: "Io continuo a ritenere che negare la possibilità di ri-scegliere un bravo sindaco o un governatore è un errore" e ha aggiunto che se non ci sarà alcuna possibilità di un terzo mandato, "il centrodestra si metterebbe al tavolo e farebbe altri ragionamenti", confermando che un terzo mandato "per me sarebbe assolutamente positivo. Non per Salvini o Zaia, ma per la democrazia".



